ROMA-ATALANTA, i convocati di Ranieri: torna in lista Shomurodov, out Hermoso (FOTO)

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma ha appena diramato ufficialmente l‘elenco dei suoi convocati per la partita di campionato di domani sera, in programma alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico contro l’Atalanta di Gasperini.

In lista figura il nome di Eldor Shomurodov, che torna dunque a disposizione del tecnico dopo l’infortunio accusato in nazionale. Ok anche Dybala, mentre non è ancora in elenco Mario Hermoso, che punta a rientrare in gruppo la prossima settimana. Di seguito la lista completa dei convocati di mister Ranieri.

