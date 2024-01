ULTIME DA TRIGORIA – Ok Dybala, ipotesi 4-2-3-1 per il Verona. Domani alle 10 la prima conferenza di De Rossi (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Terza giornata di allenamenti a Trigoria in vista della rifinitura di domani, con la Roma che mette nel mirino la partita di sabato pomeriggio (ore 18) contro l’Hellas Verona.

Oggi i ritmi si sono alzati, con la squadra sollecitata più volte da De Rossi. In gruppo Dybala, mentre non sono ancora disponibili né Chris Smalling né Renato Sanches, tornati però entrambi a farsi sentire sui social.

Per l’esordio in campionato da sciogliere il rebus legato al modulo che il neo allenatore vorrà adottare: tra le ipotesi al vaglio, viste le assenze, il tecnico di Ostia sta valutando anche il ritorno alla difesa a quattro con Llorente e Huijsen centrali in un 4-2-3-1 di spallettiana memoria con Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy dietro Lukaku.

Domani, venerdì 19 febbraio, alle ore 10 mister De Rossi terrà la sua prima conferenza stampa prepartita da allenatore della Roma. Nell’attesa il club giallorosso ha pubblicato sui social il video dell’arrivo a Trigoria dell’ex capitano e dell’accoglienza riservata da Ryan Friedkin e dalla squadra.



Giallorossi.net – A. Fiorini

