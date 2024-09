ULTIME DA TRIGORIA – Ok Hummels e Hermoso, out Le Fee, terapie per Dovbyk. De Rossi fa lavorare duro la squadra (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mattinata di allenamenti intensi a Trigoria, con la squadra giallorossa che ha proseguito la preparazione alla partita di domenica 15 settembre contro il Genoa.

Ancora assenti i nazionali, in campo tutti gli altri ad eccezione di Enzo Le Fee, ancora out per via del problema muscolare accusato contro l’Empoli. Tornato a Roma Artem Dovbyk, che ha iniziato le terapie del caso per il fastidio all’adduttore: il centravanti proverà a recuperare in tempo per la trasferta di Marassi.

Da valutare anche le condizioni di Tommaso Baldanzi, uscito malconcio dal match contro San Marino dopo una dura quanto dolorosa botta alla parte bassa della schiena. Al lavoro per trovare la condizione sia Hummels che Hermoso, anche oggi elogiati dal tecnico: i due stanno spingendo forte per farsi trovare subito pronti alla ripresa del campionato.

Qui sotto il video pubblicato dalla Roma sui social con alcune immagini della seduta odierna.

