ULTIME DA TRIGORIA – Ok Mancini, in gruppo Renato Sanches. Mourinho: “Ho detto a El Shaarawy che domani gioca” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Allenamento di rifinitura sotto il sole di Trigoria per la Roma, che oggi intorno alle 12:30 è tornata in campo per l’ultima seduta prima della partenza per la Svizzera dove domani sera giocherà il penultimo match del girone di Europa League contro il Servette.

In campo Gianluca Mancini, acciaccato dopo la gara contro l’Udinese: il difensore sarà del match e dovrebbe partire dal primo minuto. Ok Renato Sanches, regolarmente in gruppo.

Assente Marash Kumbulla, che prosegue il suo programma di riavvicinamento al ritorno tra i convocati. Sempre out Smalling, mentre si rivede in campo Tammy Abraham, che lavora a parte col pallone.

Josè Mourinho ha scambiato qualche battuta con i giornalisti presenti all’allenamento dopo un colloquio con El Shaarawy: “Cosa gli ho detto? Che domani gioca” .



Nel primo pomeriggio la squadra partirà per Ginevra, poi alle ore 18:45 circa è prevista la conferenza stampa di Josè Mourinho e Diego Llorente.

Giallorossi.net – A. Fiorini