“ON AIR!” – ZOTTI: “Friedkin non ha allenatori top in pugno, per questo Mou resta in bilico”, PIACENTINI: “Pescheremo di nuovo il Feyenoord e stavolta ci farà fuori”, FOCOLARI: “Smalling? Van Basten con quel problema ha smesso di giocare”

David Rossi (Rete Sport): “Ormai le due parti sono i Friedkin e Mourinho…Tutti a chiedere se rinnova Mourinho…Ma ragazzi, la cosa importante è la Roma! Un giorno Mou andrà via dalla Roma, che sarà tra sei mesi o dieci anni. Ma lo farà. E’ andato via Totti, è andato via De Rossi, e la Roma ha continuato a giocare, pensate un po’. Come al solito c’è chi guarda il dito e chi guarda la luna, e la luna è la Roma… Kumbulla? Uno con quel fisico, prima che lo riatletizzi ce ne vuole. E poi deve riprendere confidenza con gli schemi, con i movimenti…Io non me lo aspetto in campo il 7 gennaio contro la Cremonese…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Lukaku riposa domani? Non lo so…per me gioca sempre. A meno che non sta male, lui giocherà tutte le partite. Io sul fatto che lo Slavia Praga non faccia sei punti nelle prossime due partite ci credo poco. Playoff? Ribeccheremo sicuramente il Feyenoord, e stavolta statisticamente ci buttano fuori…Espulsione a tempo? Un obbrobrio…Io sono piuttosto per il tempo di gioco effettivo. Ma sull’espulsione a tempo, ma come fai a stabilirlo? Chi e in base a cosa decidi sul tempo che il giocatore deve restare fuori?…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Il grande centrale difensivo è la priorità della Roma tra gennaio e luglio. E poi un laterale, che sappia crossare. Il problema sono i soldi…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Frattesi sarebbe dovuto venire alla Roma, pensate che centrocampo sarebbe stato con lui. All’Inter non gioca mai, non so quanto è contento di giocare dieci minuti…sarei curioso di sapere se rifarebbe questa scelta potendo tornare indietro. Mercato di gennaio? La Roma deve prendere qualcuno, spero non si faccia condizionare dal rientro di Kumbulla. Smalling? Secondo me tornerà e sarà di nuovo il pilastro difensivo della Roma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Avete visto il Milan ieri sera? Senza i titolari non ce la fa. Solo che per loro stanno tutti a piangere, e invece se la Roma non ha i titolari è fortissima e deve arrivare prima…capito come funziona? Due pesi e due misure… La Roma è in un momento non ottimo, perchè quello è quando sei secondo o primo, ma simil buono… Ora c’è il Servette, poi il Sassuolo e da lì comincia un campionato importante e vedremo se la Roma resiste specie ora che c’è una panchina importante…”

Emanuele Zotti (Tele Radio Stereo): “Rinnovare Mourinho non significherebbe automaticamente non rinnovare il contratto di Tiago Pinto. Significherebbe non avere un accordo con un allenatore che si avvicini come blasone a quello dello Special One. Se la Roma avesse Conte in mano, e non è così, magari l’intervista alla Rai dell’allenatore portoghese non ci sarebbe mai stata… Per me è una situazione in divenire. Il fatto che Mou non abbia in mano super offerte fa sì che ci siano spiragli per continuare. Se i Friedkin si inimicherebbero la piazza non rinnovando a Mourinho? Dopo aver preso lui, Dybala, Lukaku, riportato il vecchio stemma in auge, io penso che almeno una mossa di testa loro la potranno fare… oppure no? O bisogna contestare qualsiasi cosa?…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Tanti dicono “eh ma con uno come Mourinho, non è che puoi aspettare maggio per decidere se rinnovargli il contratto o meno”...sono punti di vista. Io penso che una proprietà faccia bene anche a valutare un professionista dai risultati che ottiene. Lo dico da sostenitore di Mourinho. Però se Mourinho arriva settimo, esce ai quarti di Europa League, esce ai quarti di Coppa Italia…beh allora la stagione è fallimentare. E ci può pure stare di cambiare. Poi bisogna capire se è questo il punto di vista dei Friedkin, se sono in attesa per capire o se hanno già deciso di prendere una strada alternativa a giugno…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “La società deve seguire se stessa. Se poi ha già deciso di prendere una strada alternativa a Mourinho, al netto del contratto in essere, perchè sappiamo che tutto si rompe volendo nella vita, avrebbero potuto già parlare questa estate. Era un discorso che si poteva quantomeno aprire tra le parti. Quando non sei più convinto di una cosa, iniziare una nuova stagione così è sempre un errore. Poi come la pensano i Friedkin non lo sapremo mai, perchè tanto non ce lo dicono, e fanno anche bene a non dircelo. A noi non resta che l’immaginazione…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Smalling? Non si può paragonare ai giocatori della Lazio che ieri hanno stretto i denti e sono scesi in campo nonostante gli acciacchi. Il problema di Smalling è serio, lui ha un problema alla cartilagine del ginocchio…guardate che con la cartilagine Van Basten ha smesso di giocare a calcio…”

