ULTIME DA TRIGORIA – Ok Pellegrini, Sanches e Spinazzola: il racconto della seduta odierna (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Seconda seduta settimanale per la Roma, tornata questa mattina ad allenarsi a Trigoria in vista della partita contro l’Udinese, in programma il 26 novembre prossimo.

Assenti i nazionali, aggregati al gruppo tanti Primavera. Anche oggi si è allenato regolarmente Lorenzo Pellegrini, che dunque ha definitivamente messo da parte i problemi muscolari e contro i friulani punta a tornare titolare.

Ok anche l’altro centrocampista che punta a partire dall’inizio con l’Udinese, e cioè Renato Sanches. Oggi però gli occhi di Mourinho saranno puntati anche su Belgio-Serbia, partita amichevole che vedrà probabilmente impegnato Romelu Lukaku.

La speranza è che il calciatore possa essere tenuto a riposo in uno dei due impegni dei belgi, questo o quello contro l’Azerbaigian di domenica prossima, che ormai hanno già strappato il pass per Euro 2024.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini