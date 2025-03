ULTIME DA TRIGORIA – Out Celik e Salah-Eddine. Dubbio in difesa per Lecce

AS ROMA NEWS – Altra giornata di allenamenti a Trigoria, a tre giorni dalla ripresa del campionato. Squadra in campo nel mattino di oggi, la seduta si è basata ancora sul potenziamento per poi concentrarsi sulla parte tattica. Quindi partitella in famiglia, che ha visto trionfare la squadra formata da Gollini, Nelsson, Cristante, Baldanzi e Saelemaekers.

Zeki Celik non si è ancora rivisto in gruppo e a questo punto la sua presenza contro il Lecce è fortemente in dubbio. Non una buona notizia per Claudio Ranieri, che contro i salentini dovrà fare a meno anche di Rensch, Saud e Salah-Eddine, tutti infortunati: il terzino ex Twente è rientrato nella Capitale per un problema al piede che lo terrà quasi certamente fuori dalla trasferta in terra salentina. La fascia destra sarà dunque presidiata da Saelemaekers, con Angelino a sinistra.

Dubbi in difesa, vista la probabile assenza di Celik: Ranieri potrebbe puntare su Hummels dopo la serata nerissima di Bilbao, oppure scegliere Nelsson con Mancini in mezzo e Ndicka a sinistra. Domani intanto il tecnico giallorosso incontrerà la stampa per parlare della partita di sabato sera al Via del Mare, appuntamento fissato per le ore 13.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini