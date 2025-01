ULTIME DA TRIGORIA – Out Cristante. Ranieri carica i suoi: “E’ venerdì, prepariamo corpo e mente!” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Nella mattinata odierna la Roma ha svolto un altro allenamento al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria in vista della partita contro il Bologna, in programma domenica alle ore 18 e valida per la ventesima giornata di Serie A. Ok Celik, tornato regolarmente a disposizione, mentre è ancora assente Bryan Cristante, che punta a rientrare in gruppo la prossima settimana.

Nella seduta odierna Ranieri ha spronato la squadra: “E’ venerdì, prepariamo corpo e mente!”. Quindi arriva il suggerimento ai suoi ragazzi: “Pensate da allenatori, tutti quanti“. Domani la rifinitura, poi la partenza per Bologna. Qui sotto le immagini della seduta odierna.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!