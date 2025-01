CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 10 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:35 – SPUNTA CASTAGNE PER LA DESTRA – Nel mirino della Roma per la fascia destra c’è Timothy Castagne (29), giocatore duttile che può essere impiegato su entrambe le fasce. Sul giocatore anche Lazio e Fiorentina. Il Fulham, proprietario del cartellino, non vorrebbe privarsene a gennaio. Lo scrive il giornalista Ekrem Konur su X.

Ore 10:30 – IDEA MAKOUMBOU PER LA MEDIANA – Per il centrocampo la Roma sta pensando a Antoine Makoumbou (26) del Cagliari, calciatore che avrebbe segnalato Ranieri ai giallorossi. Costo del cartellino intorno ai 4 milioni, ma la scadenza di contratto nel 2026 potrebbe far leggermente scendere il costo. (Il Romanista)

Ore 9:45 – SI PENSA A GOLLINI IN USCITA DAL GENOA – Secondo Gianluca Di Marzio la Roma starebbe pensando di acquistare Pierluigi Gollini (29), che sta per lasciare il Genoa…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:40 – SAELEMAEKERS VUOLE RESTARE A ROMA – Alexis Saelemaekers (25) Ha deciso di restare alla Roma. Il papà che intrattiene i rapporti con l’agente Stipic già si è mosso per capire i margini di una sua permanenza nella Capitale. (Il Messaggero)

Ore 9:15 – BETO VERSO IL TORINO – Il futuro di Beto (26) sembra incerto. Al momento il club più vicino all’ex Udinese è il Torino: i granata spingono per un acquisto a titolo definitivo dopo l’offerta di 14 milioni agli inglesi, che però ne chiedono 20. (Tuttosport)

Ore 8:40 – REITZ L’ALTERNATIVA A FRATTESI – Se l’assalto di Ghisolfi a Davide Frattesi dovesse sfumare, l’alternativa per la mediana giallorossa è Rocco Reitz (22), jolly di centrocampo del Borussia Moenchengladbach che costa tra i 15 e i 20 milioni. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – IL NAPOLI VUOLE PELLEGRINI – Con Kvaratskhelia verso il PSG per 80 milioni, il Napoli prepara i colpi per rinforzare la rosa e Lorenzo Pellegrini (28) sarebbe tra i calciatori richiesti da Conte. Da capire però la volontà del calciatore. (Gianlucadimarzio.com)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!