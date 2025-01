Calciomercato Roma, Di Marzio: “I giallorossi vogliono Buchanan dell’Inter”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Spunta un nuovo possibile obiettivo per il mercato di gennaio della Roma. Si tratterebbe di Tajon Buchanan, 25 anni, esterno canadese dell’Inter. Arrivato a Milano a gennaio dell’anno scorso dal Club Bruges, il giocatore non è riuscito a ritagliarsi molto spazio in nerazzurro.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio in questi minuti, ai giallorossi Buchanan piace e lo vorrebbero portare a Trigoria nel corso di questo mercato di gennaio. Il calciatore canadese era stato pagato un anno fa dall’Inter 7 milioni di euro più 3 di bonus. Esterno destro di centrocampo, che può giocare anche da terzino puro, Buchanan è un calciatore che fa della velocità il suo punto di forza.

