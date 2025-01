UFFICIALE: Le Fée in prestito con obbligo condizionato al Sunderland. Il francese: “Conosco l’allenatore e mi aiuterà” (COMUNICATO)

AS ROMA NOTIZIE – Arrivato in giallorosso durante lo scorso mercato estivo, Enzo Le Fée lascia la Roma e si trasferisce al Sunderland. Il francese passa al club inglese in prestito con obbligo di riscatto fissato a 24 milioni di euro condizionato alla promozione del club in Premier League.

Il Sunderland ha annunciato l’ufficialità dell’arrivo di Le Fée sui social e con un comunicato in cui sono anche riportate le prime parole del centrocampista: “Sono molto felice di essere qui e sono emozionato di incontrare le persone. Ci sono alcuni volti noti come Wilson Isidor, Adil Aouchiche e Salis Abdul Samed. Conosco anche l’allenatore e so come vuole giocare, quindi sono sicuro che questo mi aiuterà. Ora devo solo dimostrarlo in campo. Penso che sia la cosa più importante e sono molto emozionato di giocare di fronte ai tifosi. Questo è un grande club. È normale e non vedo l’ora di iniziare”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Enzo al Sunderland e ringraziamo la Roma per la collaborazione – ha detto il ds Kristjaan Speakman -. È un giocatore che conosciamo bene ed è un giocatore con cui Régis ha lavorato in precedenza. L’opportunità di acquisire un centrocampista di questo profilo, che capisce già come lavora il nostro allenatore, è una combinazione unica che dovevamo perseguire. Enzo è un talento eccezionale e crediamo che possa elevare il nostro livello nella seconda metà della stagione. Siamo lieti di aver rafforzato il nostro gruppo così presto nella finestra di mercato e non vediamo l’ora di lavorare con lui“.

Anche la Roma ha annunciato la partenza di Le Fée: “L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Sunderland per la cessione a titolo temporaneo di Enzo Le Fée. L’operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Arrivato nella Capitale nel 2024, il centrocampista ha collezionato 10 presenze in giallorosso. Il Club augura a Enzo le migliori fortune per questa nuova avventura nel calcio inglese”.

