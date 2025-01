Calciomercato Roma, Di Marzio: “Napoli all’assalto di Pellegrini dopo la cessione di Kvaratskhelia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Napoli prepara l’assalto a Lorenzo Pellegrini. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito di riferimento. Il club azzurro sta infatti per cedere Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain per una cifra intorno agli 80 milioni di euro, soldi che verranno reinvestiti sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa di Conte.

Stando a quanto racconta il giornalista di Sky Sport sul portale gianlucadimarzio.com, una volta chiusa la cessione del georgiano ai parigini, il Napoli andrà all’assalto del capitano giallorosso. Ovviamente Pellegrini non sarebbe il sostituto di Kvara, ma un rinforzo per la trequarti voluto fortemente dal tecnico degli azzurri.

Per rimpiazzare il georgiano, il club di De Laurentiis aveva pensato a Federico Chiesa, che però vorrebbe concludere la stagione al Liverpool. Gli altri nomi in ballo sono Galeno del Porto e Zeghrova del Lille, ma i francesi hanno alzato il muro non volendo cedere il proprio esterno offensivo a campionato in corso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!