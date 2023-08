ULTIME DA TRIGORIA – Out Dybala, Renato Sanches e Azmoun: per la Joya sarà decisiva la rifinitura. Pellegrini e Spinazzola da valutare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Squadra in campo questa mattina per l’allenamento giornaliero in vista della partita di dopodomani sera contro il Milan.

Purtroppo non arrivano novità incoraggianti sul fonte Dybala, che nemmeno oggi era con il gruppo. Come previsto, sarà decisiva la rifinitura di domani, ma col passare dei giorni il suo impiego contro i rossoneri appare sempre più incerto.

Non erano in gruppo nemmeno i nuovi arrivati Sardar Azmoun e Renato Sanches: per i due il rientro è previsto dopo la sosta. Assenti anche Spinazzola e Pellegrini: per i due ieri da Trigoria parlavano di semplice gestione, ma ora sono da valutare in vista del Milan.

Attesa per Romelu Lukaku, che dovrebbe essere ufficializzato a breve: il belga ora è impegnato con foto e interviste di rito, poi dovrebbe allenarsi a parte a Trigoria. Dopodomani potrebbe andare in panchina per prendere confidenza con i suoi nuovi compagni e respirare l’aria del match. Deciderà Mourinho in accordo col ragazzo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini