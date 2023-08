CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 30 agosto 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:45 – LA ROMA CHIEDE KOSTIC ALLA JUVE – Filip Kostic (30) è finito nel mirino della Roma. L’esterno serbo è considerato un esubero dalla Juventus, che però punta a cederlo a titolo definitivo e non vorrebbe darlo a una diretta concorrente. (Tuttosport)

Ore 10:00 – HOLM, LA ROMA PROVA L’INSERIMENTO – Tra l’Atalanta e Holm (23) si inserisce la Roma: i giallorossi starebbero pensando di avanzare una proposta per il terzino destro dello Spezia nel caso in cui Karsdorp trovasse una sistemazione prima della fine del mercato. (Tuttomwercatoweb.com)

Ore 9:10 – SERGIO RAMOS, CONTATTO CON MOU – Il difensore spagnolo Sergio Ramos (37) in uscita dal PSG avrebbe avuto un contatto con Mourinho e ora si propone alla Roma, alla ricerca di un difensore per questo finale di mercato. Da Trigoria però smentiscono questa possibilità. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – SOLBAKKEN, C’E’ L’OFFERTA DELL’OLYMPIACOS – Da tenere d’occhio il nome di Ola Solbakken (24) in uscita dalla Roma: l’Olympiacos è pronto a offrire 5 milioni per il norvegese, con Pinto che ne chiede 6 per chiudere. (Goal.com)

Ore 8:40 – PINTO PENSA A UN PORTIERE – Offerto Lloris (36) in uscita dal Tottenham come possibile soluzione tampone per la porta. Più difficile l’ipotesi De Gea (32), svincolato, che chiede però tanti soldi per firmare. (La Repubblica)

Ore 7:20 – LUKAKU ALLA ROMA, OGGI L’ANNUNCIO – Dopo aver svolto ieri sera le visite mediche, oggi Romelu Lukaku (30) firmerà il suo contratto con la Roma. Atteso in giornata l’annuncio ufficiale. (Corriere dello Sport)

(In aggiornamento…)

