Dybala verso il forfait per Roma-Milan. L’argentino dirà no all’Argentina per tornare con l’Empoli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala verso il forfait per Roma-Milan. A scriverlo in questi minuto è il portale on line de Il Tempo.

L’argentino non vuole rischiare di peggiorare il problema all’adduttore, e quindi dovrebbe saltare la partita contro i rossoneri prima della sosta, e sfruttare la pausa per rimettersi al 100% in vista di Roma-Empoli.

Dybala dirà di no anche all’Argentina, e dunque non risponderà nemmeno alla chiamata dell’Albiceleste per gli impegni delle nazionali delle prossime due settimane.

La Joya comunicherà la sua decisione alla federazione nella giornata di domani. L’argentino domani effettuerà un nuovo test per capire le condizioni, ma al massimo potrà andare in panchina venerdì e il suo impiego, anche a partita in corso, resta difficile.

Fonte: iltempo.it