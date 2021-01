ULTIME DA TRIGORIA – Pedro torna in gruppo, recupera per il derby. Ancora out Mirante, Santon e Calafiori

AS ROMA NEWS – Arrivano buone notizie da Trigoria: lo spagnolo Pedro è tornato ad allenarsi in gruppo e recupera per la partita di venerdì sera contro la Lazio.

L’attaccante infatti nella seduta odierna ha svolto tutta la seduta regolarmente e si candida per una maglia da titolare per il derby, anche se è molto più probabile che possa partire dalla panchina vista la sua condizione.

Out invece Mirante, Santon, Calafiori e Zaniolo: anche oggi questi quattro si sono allenati a parte e non saranno disponibili per Lazio-Roma.

Redazione Giallorossi.net