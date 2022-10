ULTIME DA TRIGORIA – Pellegrini e Karsdorp in gruppo nella rifinitura. Out Matic

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura in corso in questi minuti a Trigoria in vista della trasferta di Helsinki.

In gruppo sia Lorenzo Pellegrini che Rick Karsdorp: entrambi partiranno alla volta della capitale finlandese, spetterà poi a Mourinho decidere se farli partire titolari oppure preservarli in vista di Verona.

Chi invece non si vede in campo questa mattina è Nemanja Matic. Il centrocampista serbo non era al meglio già prima di Roma-Napoli di domenica scorsa, partita alla quale ha preso comunque parte nella ripresa. Il giocatore è out per la partita di Europa League di domani sera. Non è in campo nemmeno Zaniolo, che però sarà squalificato e non partirà per la Finlandia.

La squadra partirà alla volta di Helsinki nel primo pomeriggio, questa sera ore 18:30 italiane ci sarà la conferenza stampa di Jsosè Mourinho, accompagnato da Nicola Zalewski.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini