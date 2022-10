ZALEWSKI: “Col Napoli decisivi gli episodi. Siamo capaci di mettere in difficoltà ogni squadra, domani ci riusciremo”

AS ROMA NEWS – Nicola Zalewski è protagonista dopo Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia di Helsinki-Roma, gara di Europa League che si giocherà domani sera ore 21.

Queste le parole dell’esterno polacco sulla partita di coppa che i giallorossi saranno obbligati a vincere:

La tua opinione su stadio e campo?

“Una cosa nuova. Ci abbiamo giocato due volte lo scorso anno, non capita spesso. Possiamo definirlo un altro sport, ma ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti”.

Il clima?

“Ce le aspettavamo. Non ci faremo caso, non ci condizionerà. Cercheremo di vincere”.

Cosa cambia per te nel giocare con i diversi moduli?

“Sono minime, l’esterno deve fare tutta la fascia. Contro il Napoli, siamo fortunati a giocare di giovedì per dimenticare la sconfitta, arrivata immeritatamente. La partita è stata condizionata dagli episodi, che loro sono riusciti a sfruttare”.

Non dovresti avere più gol?

“Sì, dobbiamo creare di più. Comunque sono contento di quanto stiamo facendo: è un buon lavoro per mettere in condizione gli attaccanti di segnare. L’annata è iniziata in maniera sfortunata per me, con qualche problema fisico. Dopo domenica sono guarito subito e sono pronto per domani”.

Come avete preparato la gara?

“Con rispetto. Abbiamo preparato la nostra partita. Non abbiamo avuto molto tempo, ma siamo forti e capaci di mettere in difficoltà tutte le squadre che ci troviamo davanti. Sono sicuro che domani ci riusciremo”.