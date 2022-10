MOURINHO: “Helsinki avversario difficile, serve una Roma ad alto livello. Il campo sintetico? Non c’è da piangere, c’è da vincere” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mister Josè Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia di HJK Helsinki-Roma, penultima giornata del girone C di Europa League.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sull’impegno di domani sera in terra scandinava:

E’ la prima volta che viene in Finlandia..

“In realtà è la seconda. Non sono concentrato sul paese, ma sulla partita che dobbiamo vincere assolutamente per non dipendere dagli altri risultati. Sappiamo che non sarà facile, all’andata fino a quando eravamo 11 contro 11 è stata difficile. Anche per le altre qui è stato difficile. E’ una partita cruciale, vogliamo continuare in Europa League non vogliamo scendere in Conference League, dove siamo detentori del titolo”.

Il terreno sintetico? Come mai la squadra non si è allenata qui?

“Non voglio lamentarmi, non avremmo alcun vantaggio. Dobbiamo vincere, non importa del terreno di gioco. Se vuoi la mia opinione, giocare su un terreno sintetico è un altro sport, cambia il gesto tecnico e chi è abituato è avvantaggiato”.

Cosa teme di più dell’Helsinki?

“Non voglio dire temere, ma sapere, conoscere, ed essere preparato. All’andata ho fatto i complimenti al loro allenatore, sono una squadra molto ben organizzata. Il calcio scandinavo è in grande evoluzione calcistica, oggi sono molto organizzati e hanno allenatori preparati. Loro sono una squadra che hanno una buona identità, 11 contro 11 era una partita difficile per noi all’andata. Domani sarà così, dovremo giocare ad alto livello perchè l’avversario è difficile”.

Senti che può essere la partita per gli attaccanti di sbloccarsi?

“A me quando si parla in modo positivo, sono felice di esaltare l’individuale. Quando l’approccio è negativo, non mi piace. Qualche volta davanti alla stampa mi esce, ma per principio non mi piace. Dobbiamo segnare di più, ma non voglio andare sull’individuale…”

Il campo e le assenze riducono il gap del ranking tra le due squadre?

“Il ranking non mi interessa per niente, mi interessa il campo. Abbiamo giocato con loro e non ho sentita tutta questa differenza. Il ranking è un po’ come le statistiche della parita, una squadra che ha fatto 5 azioni pericolose ma non ha tirato tra i pali, sembra che non ha creato nessuna opportunità. Gli unici del calcio che non puoi smentire sono i gol che segna e i punti che accumula. Il resto sono statistiche interpretabili nel modo in cui vuoi. Ovviamente giocare in casa sarà un vantaggio. L’anno scorso abbiamo giocato due volte sul sintetico, e due sconfitte, una delle quali storica. Ma nei quarti abbiamo ammazzato il Bodo all’Olimpico, domani non abbiamo altre opportunità e non c’è partita all’Olimpico, già l’abbiamo fatta. Se domani perdiamo, siamo fuori e per questo non sono qui per parlare del campo perchè non c’è da piangere”.

C’è difficoltà da parte negli esterni nel saltare l’uomo, questo dopo va a confluire sull’operato dei due attaccanti…

“Non ho problemi a rispondere, non sono d’accordo con te. Una squadra con difficoltà di manovra non crea occasioni da gol. E se con la prima squadra in classifica non abbiamo creato dieci occasioni, ma con l’Atalanta ne abbiamo creato quindici. Sugli esterni non siamo riusciti a giocare 3-4 partite di fila con tutti gli esterni. Ma a livello della manovra non sono d’accordo, ma nel calcio i numeri obiettivi sono i gol e i punti, e per ora abbiamo segnato poco per quello che abbiamo creato”.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini