Champions League Femminile, ST.PÖLTEN-ROMA 3-4: clamorosa rimonta delle giallorosse e primo posto nel girone

AS ROMA NOTIZIE – La Roma Femminile vince una partita incredibile e si porta a casa tre punti meritati quanto inaspettati per come si era messo il match.

Le ragazze di Spugna, si sono imposte per 3-4 contro il St.Polten dopo un’altalena infinita di emozioni. Nonostante il dominio del primo tempo, a passare in vantaggio sono state le austriache con il rigore di Eder. Inizia la ripresa e dopo appena un minuto Schumacher fa 2-0.

La Roma non molla e continua a bombardare la porta avversaria, ma è solamente nel finale che accade di tutto: in soli 5 minuti, dal 75′ all’80’, Linari, Giacinti e Giugliano mettono a segno tre reti e ribaltano clamorosamente il match.

All’87’ Lazaro realizza il gol del 2-4, ma Mikolajova accorcia le distanze. Il St.Polten ci prova, ma non riesce ad agguantare il pari. La Roma vince così 3-4 dopo aver concluso più di 30 volte verso la porta avversaria e sale a 6 punti nel girone dopo due partite.