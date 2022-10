Roma all’esame di finlandese

AS ROMA NEWS – Servirà una Roma di alto livello per battere l’HJK Helsinki sul suo campo (sintetico) e continuare a sperare di proseguire il cammino in Europa League. Un passo falso in terra finlandese significherebbe quasi certamente la retrocessione in Conference.

Un’eventualità che Mourinho vuole assolutamente scongiurare. A quel punto paradossalmente per la Roma sarebbe meglio arrivare quarta ed essere eliminata da ogni competizione europea, per potersi concentrare unicamente sul campionato e su quel quarto posto che resta l’obiettivo vitale da raggiungere a ogni costo. Resterebbe però l’onta pesantissima di essere arrivati ultimi in un girone ampiamente alla portata.

Ma non è questo il tempo di fare calcoli. La concentrazione ora è solo sulla partita di stasera contro l’Helsinki. Le sconfitte contro Ludogorets all’esordio e contro il Betis all’Olimpico rendono impossibile puntare al primo posto, che sarebbe valsa la qualificazione diretta agli ottavi, senza passare per quella sorta di turno preliminare che ora i giallorossi sperano di giocare contro una delle squadre che scenderanno dalla Champions. E visto come stanno andando i gironi, il rischio di incontrare una big come Barcellona o Ajax è concreto.

Non c’è spazio per recriminazioni o rimpianti. Di pensare agli infortunati (recuperano Pellegrini e Karsdorp, ma non ce la fa Matic), o al terreno sintetico che favorirà i padroni di casa. “Non è il momento di piangere, ma di vincere“, ha dichiarato emblematicamente Mourinho nella conferenza stampa di ieri, sintetizzando il compito dei suoi.

E battere l’Helsinki, una squadra modesta ma ben organizzata che ci terrà a fare bella figura davanti ai proprio tifosi, non sarà affatto scontato. Molto dipenderà dallo stato di forma degli attaccanti, chiamati a sbloccarsi. Senza i loro gol sarà difficile riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ma a dargli una mano dovrà essere tutta la squadra, desiderosa di riscattarsi dopo il doloroso ko di Napoli. La posta in gioco è alta, quella di stasera è una partita da dentro o fuori. Vietato sbagliare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini