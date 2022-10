Poco turnover per Mou: contro l’Helsinki cambiano solo gli esterni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Poco turnover per la partita di stasera. Riposeranno solo Karsdorp e Spinazzola, i due esterni che hanno giocato titolari domenica contro il Napoli.

Per il resto confermata in blocco la difesa, con Smalling che non tirerà il fiato: Kumbulla partirà ancora una volta dalla panchina. A centrocampo scelte obbligate vista l’assenza di Matic: giocheranno Cristante e Camara.

Sulle fasce due novità: Zalewski continuerà a fare l’esterno a destra in attesa che Celik torni disponibile (a Verona dovrebbe esserci, così come Karsdorp) mentre a sinistra agirà El Shaarawy, in vabtaggio su Vina. Riposo per Spinazzola in vista della partita contro l’Hellas.

Pellegrini farà ancora gli straordinari, in appoggio alla coppia Belotti-Abraham. Nel secondo tempo è prevista una girandola di cambi, specie se il risultato dovesse essere già al sicuro.

Giallorossi.net – F. Turacciolo