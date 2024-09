ULTIME DA TRIGORIA – Pellegrini e Le Fee out per il Bilbao. Ghisolfi assiste alla seduta

AS ROMA NEWS – Enzo Le Fee e Lorenzo Pellegrini non recuperano in tempo per Roma-Atheltic Bilbao di domani sera, ore 21.

E’ questo quello che emerge dalla seduta di rifinitura che la squadra giallorossa sta svolgendo in questi minuti a Trigoria. Mister Juric, all’esordio in Europa, potrà comunque scegliere tra Paredes, Cristante, Pisilli, Konè e Baldanzi.

Regolarmente in gruppo Nicola Zalewski, ma non è certa la sua convocazione per la partita di domani: i discorsi per il rinnovo non hanno portato a una fumata bianca, e resta da capire quali saranno le scelte della Roma fino a quando non arriverà la firma sul nuovo contratto del polacco.

Presente Florent Ghisolfi, che ha assistito alla seduta da bordo campo. Oggi pomeriggio alle 14:30 la conferenza stampa prepartita di mister Juric, insieme a lui Mario Hermoso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

