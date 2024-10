ULTIME DA TRIGORIA – Pellegrini già tornato alla base. Dybala out ma prepara il rientro. El Shaarawy resta in dubbio

AS ROMA NEWS – Altra giornata di allenamenti a Trigoria in vista della partita del 20 ottobre prossimo contro l’Inter allo stadio Olimpico.

Il primo dei nazionali a rientrare al Fulvio Bernardini è stato Lorenzo Pellegrini, che ieri è stato espulso nel corso della partita Italia-Belgio e per questo non sarà a disposizione di Spalletti per il prossimo impegno contro Israele: il capitano era già in campo per un lavoro individuale.

Ancora out Paulo Dybala, che punta a rientrare in gruppo all’inizio della prossima settimana, e Stephan El Shaarawy, che ha riportato un lieve stiramento al polpaccio: nulla di grave, ma la presenza del Faraone per la partita contro l’Inter resta in dubbio.

In gruppo Enzo Le Fee, che è tornato ad allenarsi con un tutore al ginocchio. Il francese però ha svolto tutta la seduta regolarmente e sarà a disposizione di Juric per la sfida ai nerazzurri alla ripresa del campionato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

