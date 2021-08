ULTIME DA TRIGORIA – Pellegrini in gruppo, migliora Villar. Il programma di Roma-Raja Casablanca

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Smaltito il problema fisico accusato nei giorni scorsi in allenamento, Lorenzo Pellegrini è tornato ad allenarsi con il gruppo nella seduta mattutina in scena al “Fulvio Bernardini” di Trigoria.

Anche Gonzalo Villar, alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, ha effettuato le prime fasi della seduta con i compagni per poi lavorare a parte.

Domani SERA la Roma affronterà il Raja Casablanca, ultima amichevole prima degli impegni ufficiali: appuntamento allo stadio Olimpico, con il ritorno dei tifosi sugli spalti, alle 20,45. Il club giallorosso ha anche reso note tutte le informazioni in vista della gara e del prepartita, che comincerà alle ore 20:

Mourinho incontra i tifosi giallorossi

Sarà la prima volta di José Mourinho davanti ai romanisti. La prima volta nella sua nuova casa. Per celebrare il momento, verrà trasmesso sui maxischermi dell’Olimpico un video speciale che ripercorrerà le prime settimane della sua gestione: dal suo arrivo in giallorosso all’inizio del lavoro sul campo.

Note liete

In caso di gol dei giallorossi, per la prima volta risuonerà all’Olimpico la Goal Song scelta dai tifosi attraverso due sondaggi sull’app di Socios nel mese di maggio. Si tratta di “Smells like teen spirit” dei Nirvana.

Omaggio alle squadre campioni d’Italia

All’intervallo di Roma-Raja, festeggeremo tutti insieme le vittorie degli scudetti di Under 17 e Primavera Femminile, che effetturanno un giro di campo per raccogliere l’affetto dei tifosi giallorossi.

Come accedere allo Stadio Olimpico

I cancelli dello Stadio Olimpico apriranno alle 18:15 di sabato 14. I tifosi dovranno munirsi di Green pass, documento di identità e biglietti. Per sveltire tutta la procedura di accesso, è preferibile portare con sé ogni elemento in forma digitale.

Le misure allo Stadio

I tifosi sono tenuti a osservare tutte le misure sanitarie e le normative in vigore, inclusi i seguenti requisiti: