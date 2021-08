LIVE! Abraham-Roma, fumata bianca sempre più vicina. Repubblica.it: “Mourinho lo ha convinto”. Pinto resta a Londra anche domani

AS ROMA NEWS – Aggiornamenti positivi dall’incontro odierno tra la Roma, rappresentata dal GM Tiago Pinto, e Tammy Abraham. Dopo il faccia a faccia di ieri col calciatore, oggi sono ripresi i colloqui anche con i procuratori del ragazzo.

Aggiornamento ore 21:20 – Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Repubblica.it, Tammy Abraham, dopo aver aperto alla possibilità di trasferirsi nella Capitale, sarebbe prossimo ad accettare l’offerta avanzata dalla Roma. Fondamentale il lavoro di José Mourinho, che avrebbe aiutato Tiago Pinto a convincere il giocatore.

Aggiornamento 19.15 – Emergono nuovi dettagli sulla trattativa tramite il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. La trattativa sarebbe lunga e dall’esito incerto, ma Pinto rimarrà a Londra ancora domani per convincere il giocatore, poi cambierà obiettivo. Filtra però un certo ottimismo, con la Roma che al momento è in rimonta sull’Arsenal. Il calciatore deve ancora scegliere e il club giallorosso si sta giocando benissimo le sue carte per provare a convincerlo.

Aggiornamento ore 15:00 – Nel corso della conferenza stampa prima di Chelsea-Crystal Palace, prima giornata di Premier League, l’allenatore dei blues Tuchel ha parlato anche della situazione di Abraham: “Ci sono sempre possibilità che i giocatori possano andare via, soprattutto nella stessa posizione. La situazione per Tammy è chiara, ne abbiamo discusso. Al momento non ci sono novità. Abbiamo un buon rapporto, lui è disponibile per domani”.

Aggiornamento ore 9:00 – Stando a quanto racconta il giornalista Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter proprio in questi minuti, il calciatore sta aprendo al trasferimento in giallorosso dopo le prime titubanze.

🚨 Dall’incontro di questa mattina è arrivata la prima vera apertura di #Abraham al trasferimento alla #ASRoma. Il ragazzo si sta convincendo e sta molto apprezzando lo sforzo del club. Trattativa non chiusa, ma cresce l’ottimismo⏳ ➡️ https://t.co/7DLAqDDh9P#Cfc #transfers pic.twitter.com/epmyOyPV3D — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 13, 2021

Cresce dunque l’ottimismo in casa Roma, Abraham oggi sembra essere più vicino ai giallorossi. Ancora nessuna fumata bianca, l’affare non è chiuso, ma le percentuali di vedere l’attaccante del Chelsea a Trigoria sono in aumento. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Giallorossi.net