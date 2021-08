Ecco Abraham, l’acquisto più costoso della storia della Roma. Friedkin accontenta Mou

AS ROMA NEWS – Ci siamo. Tammy Abraham sta davvero per diventare il prossimo centravanti della Roma e con lui i giallorossi metterebbero una base importante per il futuro. Il blitz di Tiago Pinto sta per portare i frutti sperati, dopo un’altra giornata di trattative frenetiche.

L’accordo col calciatore, che ormai sembra essere convinto a sposare il progetto della Roma, è ad un passo. L’offerta dei giallorossi all’attaccante 23enne è di quelle importanti: 6 milioni a stagione, che grazie al Decreto Crescita peserebbero nelle casse del club per 9 milioni lordi, l’equivalente di 4,5 netti.

Mourinho e Pinto poi sono riusciti a fare breccia nel suo cuore parlandogli di Roma, della Roma e di come il club abbia intenzione di costruire negli anni una squadra sempre più forte e vincente. Discorsi che sembrano aver convinto Abraham a mettere da parte l’Arsenal, suo club del cuore: i Gunners, ancora con Lacazette da piazzare, non hanno rilanciato davanti al pressing della Roma.

Pinto non se ne andrà da Londra senza aver strappato il sì definitivo, che ormai appare davvero vicinissimo. Abraham si appresta a diventare l’acquisto più costoso della storia della Roma, superando il record raggiunto da Patrik Schick qualche anno fa. Il Chelsea infatti incasserà ben 45 milioni di euro in cinque anni.

I Friedkin dimostrano di voler investire pesantemente, e davanti alle richieste di Mou, che stravede per il centravanti inglese, hanno aperto il portafogli. E chissà che non possano riaprirlo molto prima del previsto anche per il tanto atteso centrocampista.

Giallorossi.net – G. Pinoli