De Rossi: “Totti meritava una chance da dirigente, mi ha fatto male vederlo in quel modo. Mou riporterà entusiasmo tra i tifosi”

NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi si schiera dalla parte di Francesco Totti. Nell’intervista integrale apparsa oggi su Sportweek, l’ex centrocampista della Roma prende apertamente posizione nella querelle infinita tra il Capitano e la vecchia società di Trigoria.

“Francesco sembra sereno e soddisfatto del suo nuovo ruolo di agente, che gli permette anche di godersi la famiglia“, dichiara Daniele De Rossi, “Ma spero anch’io di rivederlo un giorno nella Roma. Invece di ripetere che non era pronto, che avrebbe dovuto studiare, io credo che Francesco avrebbe meritato una vera chance come dirigente, perché lui sa tanto di calcio. Non essere valorizzato e considerato lo aveva spento e deluso. Mi faceva male vederlo così“.

De Rossi parla anche di Mourinho e di come i tifosi lo volevano come suo vince nella Roma: “Due minuti dopo l’annuncio del suo arrivo, il mio telefono è stato invaso di messaggi: “Sarai tu il vice…”. Era il desiderio del la gente, per la quale io sono come un fratello. Ma a chiunque sostiene che Mourinho potesse avere bisogno di me consiglio di andare su Wikipedia e vedere tutto quello che ha vinto. Ecco, vi assicuro che l’ha vinto senza di me….”

Su cosa potrà dare Mou alla Roma, Daniele non ha dubbi: “Ancora prima di arrivare aveva già dato tanto. Aspettative, sogno, entusiasmo. Quello di cui si ciba ogni tifoso. Dopo l’addio di Totti e il mio, trovare una nuova identificazione era una necessità forte del tifoso della Roma”.

Sul calcio che ha intenzione di fare da allenatore, De Rossi si dimostra già molto maturo: “Alt. Quando giocavo, sentire un allenatore che parlava del “suo” calcio già mi urtava. È facile rispondere che amo una squadra offensiva, votata all’attacco, ma che rispetti gli equilibri. Ma lo possono dire tutti. Il mio calcio è libero, senza etichette. Deve esserci il giusto mix tra le idee che uno ha, la qualità della rosa, gli obiettivi da raggiungere, la conoscenza del club, la sua storia e il suo Dna che non va tradito. Rispettando le radici e la tifoseria“.

Fonte: Sportweek