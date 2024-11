ULTIME DA TRIGORIA – Ranieri carica la squadra: “Si va sempre a mille all’ora, voglio vedervi con l’elettricità sotto” (VIDEO!)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Seconda seduta di allenamento per mister Claudio Ranieri, che oggi ha tolto il cappotto per vestire tuta e giaccone della Roma per strigliare i suoi.

“Quello che si lavora, si va a mille all’ora sempre, naturalmente all’inizio senza scattare, ma vi voglio vedere con l’elettricità sotto“. Con queste parole il tecnico sferza la squadra prima dell’inizio della seduta.

I calciatori hanno dapprima svolto un lavoro atletico senza pallone e quindi la parte tattica. Tanti i richiami e gli incitamenti dell’allenatore alla squadra. Ancora non si vede in gruppo Mario Hermoso, mentre si attendono notizie su Shomurodov, ieri infortunato con la maglia dell’Uzbekistan. Lavoro a parte per Dybala e Pellegrini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini