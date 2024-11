Candela: “Ranieri non può risollevare la Roma da solo, ora va sistemata la società. Totti sarebbe un ottimo acquisto

NOTIZIE AS ROMA – Vincent Candela, ex calciatore della Roma, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport e si è soffermato sul ritorno di Claudio Ranieri in giallorosso e su Francesco Totti. Ecco le sue dichiarazioni.

Come valuta la scelta di Claudio Ranieri?

«Sono contento che i Friedkin abbiano pensato a lui, ma di certo non può risollevare da solo la Roma. Voglio dire: non può dipendere solo da lui. Nel club bisogna sistemare tutte le caselle, a partire dal Ceo: l’organizzazione è fondamentale. […]».

Per Ranieri sarà dura come per De Rossi e Juric?

«Ci vorrà tempo. Io avrei preso Ranieri come figura di garanzia e avrei richiamato DDR come allenatore: […] Insieme avrebbero avuto più forza. Daniele, per dire, con Pellegrini poteva ricreare subito una squadra nella squadra».

Totti sarebbe utile ora?

«In molti in società e in squadra lo ascolterebbero. Sarebbe un ottimo acquisto».

La Roma le sembra una squadra da 12° posto?

«Affatto. Pellegrini, Cristante e Paredes vorrebbero averli in tanti. In attacco c’è l’ultimo capocannoniere della Liga, Dovbyk: con Dybala e Soulé ora bisognerà giocare sempre all’attacco».

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!