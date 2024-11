Comanda Ranieri

AS ROMA NEWS – “Ho iniziato alla Roma come giocatore, e alla Roma finirò la mia carriera, come allenatore e dirigente”. Claudio Ranieri torna a Trigoria e riaccende la luce della speranza, spenta dai Friedkin con una sfilza di decisioni assurde, l’ultima delle quali aveva tagliato le gambe alla squadra e azzoppato definitivamente il poco entusiasmo rimasto tra i tifosi.

La parentesi oscura di Juric sembra già un lontano ricordo. Sir (o sor) Claudio si riprende la Roma, ma stavolta sarà molto di più di un semplice allenatore. Già da ieri ha fatto capire chiaramente chi detterà legge dentro Trigoria, e non solo nelle scelte tecniche della squadra. Su quelle il mister non ha lasciato dubbi: “Su Dybala faccio come mi pare, l’ho detto subito al presidente. Non mi interessano le clausole, per me è un giocatore top e se fosse in grado dovrebbe giocare sempre. Cosa mi ha risposto Friedkin? Di sì, sennò non mi prendeva…”.

Ranieri in pochi minuti è stato in grado di riabilitare agli occhi dei tifosi la figura di Dan Friedkin (“Mi ha lasciato a bocca aperta per quanto ci tiene a questa squadra, a questa città, a questo club. Non si capacita del perchè non sia riuscito ad ottenere i risultati nonostante la barca di soldi che ha investito“) e di provare subito spegnere la contestazione dei tifosi all’Olimpico (“Fischiate me se volete alla fine della partita, ma durante i novanta minuti non fatelo con i giocatori, non sapete quanto è dura giocare con il tuo stadio che ti fischia“).

In quei 40 minuti di conferenza Ranieri si prende la scena, mettendo più o meno volontariamente in un angolo il timido Ghisolfi, rispondendo più volte alle domande che venivano poste al direttore sportivo francese per poi scusarsi con lui. La luce è stata riaccesa, il romanismo rimesso al centro del villaggio. Ma soprattutto dentro Trigoria tornerà a comandare chi conosce il calcio, quello italiano in particolare, come le sue tasche.

In questi sei mesi e col materiale a disposizione sarà difficile fare miracoli, ma anche fare peggio di quello che è stato fatto fino ad ora. E questo è un grande punto di vantaggio per Ranieri. “Non ci siamo posti obiettivi, se non quello di fare il massimo“. Il trittico con cui dovrà esordire in panchina è da brividi: Napoli, Tottenham e Atalanta. La strada è subito in salita. Tre sfide durissime, che possono però rappresentare anche una grande occasione. Quella di dimostrare che la Roma ha finalmente iniziato a invertire la rotta, e che c’è finalmente luce alla fine del tunnel.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!