ULTIME DA TRIGORIA – Ranieri prepara un 3-5-1-1 per lanciare la sfida all’Inter

Seduta di allenamento posticipata al pomeriggio per la Roma, con una delegazione della squadra che questa mattina, insieme a Ghisolfi e Ranieri, ha tributato l’ultimo saluto a Papa Francesco in Vaticano.

Anche oggi il tecnico ha lavorato sia sulla parte fisica che su quella tattica in vista della difficile trasferta di Milano. La Roma dovrà provare a sfruttare il momento difficile dei nerazzurri che, dopo essere stati battuti dal Milan in coppa Italia, hanno un pensiero rivolto anche all’altra semifinale, quella di Champions contro il Barcellona.

Per la sfida di domenica Ranieri punterà su una squadra più fisica e di gamba: a destra probabile l’inserimento di Rensch, mentre in attacco si valuta l’opzione Shomurodov con Dovbyk dal primo minuto, anche se difficilmente il tecnico rinuncerà a Soulè, in stato di grazia. Il sistema di gioco potrebbe essere un 3-5-1-1 con l’inserimento di un centrocampista in più: Pisilli o Cristante favoriti su Pellegrini per giocare insieme a Paredes e Konè.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini