Lotito ci ricasca: si addormenta in Senato durante l’intervento di un suo collega (VIDEO)

Claudio Lotito ci ricasca. Il presidente della Lazio, nonché senatore della Repubblica, è stato nuovamente immortalato in aula mentre si concedeva uno dei suoi celebri pisolini.

Stavolta è successo durante l’intervento del senatore Dario Damiano: prima una telefonata, poi l’inevitabile cedimento al sonno, con tanto di testa reclinata e occhi chiusi sui banchi del Senato.

Non è la prima volta che il patron biancoceleste viene sorpreso in momenti di “profonda riflessione”, come qualcuno ironizza sui social. E proprio i social sono subito esplosi, tra meme e battute sul sonno istituzionale di Lotito, che sembra ormai aver fatto di certe sedute parlamentari la sua personale zona di comfort.

Masterclass di Lotito al Senato: Prima orchestra grandi manovre al telefono.

Poi annuisce soddisfatto sulla credibilità internazionale del paese.

Infine, all’improvviso, il sonno sinestetico che lo ha reso celebre. INGIOCABILE pic.twitter.com/bz5BTJFyxn — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) April 24, 2025