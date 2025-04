FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 24 aprile 2025. Notizie flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:25 – “Steijn? So che c’è il Feyenoord…”

Joseph Oosting, allenatore del Twente, in conferenza stampa ha parlato del futuro di Sem Steijn, il pezzo più pregiato della sua squadra. Il tecnico non ha nascosto la possibilità di una cessione: “So qualcosa del Feyenoord. La Roma? Non ne so nulla. Abbiamo fatto un ottimo lavoro qui negli ultimi anni, quindi presumo che alcuni giocatori se ne andranno”.

Ore 11:20 – Ranieri, niente conferenza stampa

Mister Claudio Ranieri non parlerà alla vigilia di Inter-Roma: oggi il tecnico è impegnato nell’ultimo saluto a Papa Francesco e domani ha scelto di non incontrare i giornalisti.

Ore 11:10 – La delegazione giallorossa in Vaticano

La delegazione della Roma si trova in questi minuti in Vaticano per omaggiare Papa Francesco: presenti mister Ranieri, il ds Ghisolfi, e i giocatori Pellegrini, Mancini, Cristante, Dybala, Soulé e Paredes.

Ore 9:30 – Inzaghi: “Thuram e Dumfries? Non c’è certezza”

Simone Inzaghi potrebbe dover rinunciare ad alcuni dei suoi giocatori migliori per la sfida di domenica contro la Roma. Dopo il ko di ieri sera nel derby di Coppa Italia il tecnico ha ammesso: “Dumfries, Zielinski e Thuram? Non ho certezza che ci saranno con la Roma. C’è fiducia ma non c’è certezza“.

Ore 8:25 – Delegazione in Vaticano per l’addio a Francesco

Oggi o domani una delegazione della Roma renderà omaggio a Papa Francesco. Presenti Ranieri, Ghisolfi, Lombardo e tre giocatori, tra cui Pellegrini e Mancini. Rinviato il viaggio a Milano, la conferenza stampa e la consegna del progetto stadio. (Il Tempo)

Ore 8:00 – San Siro chiuso non solo ai romani

Domenica alle 15 la Roma sfiderà l’Inter a San Siro, ma senza il supporto del proprio pubblico. Il Viminale ha vietato le trasferte ai tifosi giallorossi fino a fine campionato e chiuso il settore ospiti. Colpiti anche i romanisti residenti al Nord, che speravano di esserci. Resta solo la (difficile) opzione dei settori misti. Rischio replica a Bergamo e Torino. (Il Romanista)

