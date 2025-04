Calciomercato Roma, Sky Sports: “Giallorossi e Napoli su Hudson-Odoi del Nottingham Forest”

Nuovo nome per l’attacco della Roma in vista del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato dall’emittente britannica Sky Sports, i giallorossi sarebbero tra i club interessati a Callum Hudson-Odoi, attaccante esterno di piede destro del Nottingham Forest.

Il nome dell’inglese classe 2000, autore finora in questa stagione di 5 gol e 3 assist in 32 presenze con la maglia del Forest, sarebbe sul taccuino dei dirigenti giallorossi, ma la concorrenza non manca: anche il Napoli e altri due club di Premier League non specificati sarebbero sulle tracce del giocatore.

Il contratto di Hudson-Odoi con il Nottingham Forest scade nel 2026, ma secondo l’emittente il club inglese avrebbe già avviato le discussioni preliminari con l’entourage del giocatore per un possibile rinnovo. Si tratta quindi di un nome da monitorare per il prossimo calciomercato estivo della Roma.

