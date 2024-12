ULTIME DA TRIGORIA – Riecco Hermoso, ok Hummels, out Cristante e Dovbyk

AS ROMA NEWS – Continua la preparazione della Roma in vista della partita contro il Lecce, valida per la quindicesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico.

I giallorossi si sono allenati in mattinata al centro sportivo di Trigoria e per mister Claudio Ranieri ci sono buone notizie: Mario Hermoso, assente da oltre un mese a causa di un infortunio muscolare, è finalmente tornato a lavorare con il resto del gruppo. Ok anche Mats Hummels, che ci sarà contro il Lecce.

Non si sono allenati invece Bryan Cristante, alle prese con un problema alla caviglia, e Artem Dovbyk, influenzato: il giocatore rischia di non farcela per la partita di sabato sera contro il Lecce.

Giallorossi.net – A. F.

