ULTIME DA TRIGORIA – Dybala in gruppo nella rifinitura. Nel pomeriggio partenza per Leverkusen, poi De Rossi in conferenza

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura in corso per la Roma, che si è ritrovata questa mattina a Trigoria per l’ultima seduta prima della partenza per la Germania.

Dopo la sgambata di oggi, nel primo pomeriggio la squadra giallorossa partirà da Fiumicino alla volta di Leverkusen, dove domani sera si giocherà l’accesso alla finalissima di Dublino, obiettivo reso molto complicato dopo il ko dell’andata.

La buona notizia di giornata è la presenza in gruppo di Paulo Dybala, che dunque sarà convocato: per l’argentino però è probabile l’esclusione dall’undici titolare, con Baldanzi favorito dal primo minuto. Ok anche Diego Llorente, che ieri aveva effettuato solo terapie.

Nel pomeriggio De Rossi, in compagnia di Svilar, potrebbe chiarire qualcosa sull’undici titolare che ha intenzione di mandare in campo nella conferenza stampa di Leverkusen in programma non prima delle 18:30.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

