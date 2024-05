“ON AIR!” – FOCOLARI: “Zero possibilità, Roma a Leverkusen solo per evitare figuracce”, PIACENTINI: “Sarei già uscito col Feyenoord”, MORONI: “Io ci credo, se segnassi un gol…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Dybala non sta bene…puoi anche giocarti la partita il primo tempo e vedere che succede. Se vai uno a zero, o anche se stai zero a zero, puoi anche pensare di farlo entrare. Ma se segna il Bayer, non solo Dybala non lo fai entrare, ma levi pure altri 5 titolari e pensi alla partita di Bergamo. Così dovrebbe essere una gestione oculata… Castrovilli? Guardate chi è il procuratore…da quando c’è De Rossi sulla panchina, tra la Roma e Alessandro Lucci, che è uno dei procuratori più importanti in circolazione, i rapporti si sono rasserenati…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che De Rossi, pronti via, ha intenzione di giocarsela. Poi se le cose non dovessero andare bene farà dei cambi… Per quanto mi riguarda, sarei uscito già col Feyenoord per puntare tutto sul campionato… Castrovilli? Io un giocatore che non ha superato le visite mediche l’anno scorso al Bournemouth…Se poi fosse una tangente per portare altri tre giocatori importanti…ci siamo presi Emanuelson, Spolli…abbiamo fatto cose peggiori…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Castrovilli ha giocato meno partite di Renato Sanches in questi anni…Sano è sicuramente più forte di Aouar…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Bayer-Roma? Io ci credo. Perchè il cross, il calcio d’angolo, il calcio piazzato può bastarti per portarti all’uno a zero. A quel punto a quelli dell’Aspirina (il Bayer, ndr) gli tocca prendere l’Aspirina, perchè gli viene il braccetto, il mal di testa… Sappiamo che dobbiamo fare un’impresa straordinaria e contemporaneamente dobbiamo sperare che l’Atalanta soffra tantissimo, vada ai supplementari e gli si sfilino 5 o 6 giocatori. Perchè noi possiamo risentire dell’impegno, ma anche loro…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Pallotta e Baldissoni hanno fatto della Roma quello che tutti sapete…vorrei ricordare i tanti ragazzi che hanno mangiato abbondantemente con quella Roma e che ancora fanno radio…se non ci fosse stata democrazia, sarebbero dovuti passare per la pubblica gogna. Li hanno difesi, hanno insultato i Sensi…è una vergogna, e più vergognosa è la gente che ha difeso queste persone. La Roma non rischia nulla, se non ha rischiato la Juve non vedo perchè dovrebbe faro la Roma…

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Non sono per niente convinto che col Bayer giochi Dybala, mi sembra molto improbabile…a partita in corso forse… Ragazzi, la partita da vincere è quella di domenica con l’Atalanta. Tu domani parti sotto 2 a 0 contro una squadra che non ha mai perso…è vero che prima o poi dovrà perdere, ma questo è davvero un Everest da scalare. Io penso che ci sarà turnover, anche a centrocampo: io farei giocare Paredes, Bove e Aouar, pensate un po’ come la vedo io… A questa partita ho un approccio soft, un po’ perchè sono rassegnato. La Roma non ha tante possibilità di ribaltare il risultato. Lo dico anche con un pizzico di scaramanzia visto che non prendo mai un pronostico. Hai visto mai…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve giocare sotto traccia…nel senso che se vai lì spavaldo e cerchi di andare a fare chissà quale partita, prendi tre gol. Se invece vai sotto traccia, facendo passare il tempo, dando l’impressione di non aver tanto da dare, e poi magari trovi la situazione e il gol, allora ti metti in una posizione di quasi vantaggio perchè a quel punto il Bayer per la prima volta avrebbe un po’ di pressione…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma domani deve avere un atteggiamento forte, ma per evitare figuracce. La Roma ha zero possibilità, affronta per me quella che è la terza squadra europea. Nella partita di ieri sera (PSG-Borussia Dortmund, ndr), nessuna delle due squadre vale il Leverkusen. Solo Real e City sono più forti del Bayer. Anche con le riserve domenica ha vinto 5 a 1…è uno squadrone. Non sbagliano un passaggio neanche a morire… La Roma deve giocare la sua partita serenamente…non dico pensando all’Atalanta, ma di fatto è come se lo dicessi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il Bayer Leverkusen è migliorato tanto, è una squadra che ha azzeccato tutto, è un po’ come il Bologna ma con livello tecnico superiore. Sono curioso di vedere cosa farà l’anno prossimo…”

