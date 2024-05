Bayer sicuro della finale: pubblica le info sulla sfida di Dublino, poi rimuove il post (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Il Bayer Leverkusen è così sicuro di giocarsi la finale di Europa League a Dublino da pubblicare le info sulla partita che i tedeschi affronteranno (a loro dire) contro la vincente di Atalanta-Marsiglia ancora prima della partita di ritorno contro la Roma.

E’ successo proprio in questi minuti, quando il club tedesco ha reso noti sui propri canali social tutte le informazioni per i tifosi della squadra che vorranno assistere alla finale del 22 maggio in Irlanda, con tanto di foto dei propri supporter in festa per l’evento.

Rendendosi conto della gaffe, il Bayer dopo qualche minuto ha rimosso il post, che però non è passato inosservato ad alcuni tifosi. Domani sera alle 21 alla BayArena è in programma il ritorno della semifinale contro la Roma.

