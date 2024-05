Caso plusvalenze, Friedkin prosciolti ma Roma indagata per responsabilità oggettiva: cosa rischia il club

NOTIZIE AS ROMA – E’ di ieri la notizia della chiusura delle indagini da parte della Procura sul caso plusvalenze che ha scosso il mondo del calcio e che ha vista coinvolta anche la Roma.

Archiviazione chiesta per Dan e Ryan Friedkin: i due imprenditori statunitensi erano stati inizialmente coinvolti nell’indagine per il trasferimento di Kumbulla e del giovane Diaby in giallorosso, con la Roma che aveva contestualmente ceduto al Verona i cartellini di Cetin e Cancellieri. Un’operazione di mercato in realtà portata a termine prima che gli attuali proprietari acquistassero la società, limitandosi in seguito a ratificare il trasferimento.

Nel mirino dei pm rimangono però 12 compravendite tra il 2017 e il 2021. E così la vecchia proprietà e dirigenza rischiano di finire sotto processo: l’atto di chiusura degli accertamenti, che può portare alla richiesta di rinvio a giudizio, è stata notificata all’ex presidente James Pallotta, all’ex direttore generale Mauro Baldissoni, all’ex amministratore delegato (dal 2019 al 2021) Guido Fienga, a Umberto Gandini (ex ceo giallorosso) e altri dirigenti della passata gestione.

Anche la Roma stessa è coinvolta nell’indagine per responsabilità oggettiva. I tifosi ora si domandano cosa rischia il club giallorosso e se possono esserci conseguenze a livello sportivo per la squadra. Sotto questo aspetto però non dovrebbero esserci sanzioni a carico dei capitolini.

La contestazione più banale a livello sportivo potrebbe essere la mancata osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità. Nel codice di Giustizia sportiva è l’articolo 31 a regolare la questione. Il comma 1 riguarda «il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali» o mettere in atto «comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica» che porta ad un’ammenda con diffida.

Più pesante il comma 2 relativo ai comportamenti di chi tenta di ottenere l’iscrizione a una competizione alla quale non potrebbe essere altrimenti ammessa. Si va dalla penalizzazione in classifica fino all’esclusione dal torneo. Tuttavia siamo sul mero piano delle ipotesi, visto che la materia è vastissima e le perizie non sono state rese ancora note. Senza contare, poi, che siamo in assenza di prove certe (quali appunto mail o intercettazioni telefoniche).

Secondo l’orientamento degli inquirenti, quando ricorre una «permuta», l’importo iscritto a bilancio non deve corrispondere al valore attribuito alle prestazioni sportive del calciatore nella negoziazione. Ma questo approccio è stato introdotto soltanto dalla stagione corrente, motivo per il quale la questione appare complessa e difficilmente applicabile in forma retroattiva.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere dello Sport

