Col Bayer tocca a Baldanzi. Dybala in campo solo se la partita si riapre

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In campo i migliori, ad eccezione di Paulo Dybala. L’argentino non è al meglio dopo il problemino all’adduttore avvertito durante Roma-Juventus di domenica scorsa.

Niente di grave per la Joya, che però non è al meglio e rischia pericolose ricadute in vista di un finale di stagione assolutamente decisivo per la Roma. De Rossi quindi dovrebbe lasciare Dybala in panchina, con Baldanzi pronto a partire di nuovo titolare.

Il giovane attaccante ex Empoli ha dato segnali importanti contro la Juventus, risultando essere tra i più in palla sul terreno di gioco. Per questo l’allenatore giallorosso ha intenzione di premiarlo, inserendolo nel tridente offensivo che sarà completato da Lukaku ed El Shaarawy.

Dybala però sarà convocato e dunque regolarmente in panchina: se la Roma dovesse segnare un gol e riaprire il discorso qualificazione, ci sarà spazio anche per l’argentino. De Rossi vuole sfruttare tutte le sue armi a disposizione per provare a centrare un risultato storico che in pochissimi si aspettano.

