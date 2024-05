La Roma vola in Germania per l’impresa

AS ROMA NEWS – Questo pomeriggio, dopo aver svolto l’ultima seduta a Trigoria, la Roma partirà alla volta di Leverkusen, dove domani sera alla BayArena affronterà la squadra di Xabi Alonso nella semifinale di ritorno dell’Europa League.

Dopo lo 0-2 dell’andata, sono in tanti a credere che i giallorossi non abbiano più chance di arrivare alla finalissima per il secondo anno consecutivo (la terza in una competizione europea) e che i tedeschi abbiano la strada spianata verso Dublino. Non sono dello stesso avviso i giocatori della Roma, che credono fermamente nell’impresa.

Ieri sera la Curva Sud ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra esponendo uno striscione fuori Trigoria che invitava i calciatori a dare tutto in campo: “90 minuti più recupero de tigna, core e sudore… tornare con onore!”. Messaggio che sarà di sicuro recepito da Pellegrini e compagni, determinati a far vivere una brutta serata ai tedeschi.

Il Bayer Leverkusen però sembra avere dalla sua tutti i favori del pronostico: stato di forma, aspetto mentale e risultato (pesante) dell’andata garantiscono alla squadra di Xabi Alonso una certa tranquillità. Il Bayer è ancora imbattuto, ha stravinto la Bundesliga e nonostante questo continua ad annientare gli avversari: impressionante il 5 a 1 col quale si è sbarazzato dell’Eintracht Francoforte nell’ultima gara di campionato. Per di più i tedeschi giocheranno il ritorno con la spinta dei propri tifosi.

Insomma, alla Roma serve più di un’impresa. Ma i giocatori credono di poter passare alla storia con una rimonta che, per tutti questi fattori, avrebbe dell’incredibile. Se i giallorossi dovessero passare in vantaggio, il discorso qualificazione potrebbe improvvisamente riaprirsi. Servirà la prestazione perfetta, ma anche quel pizzico di fortuna che è mancato all’andata. Lo sa bene De Rossi, che questa sera (ore 18:30 circa) parlerà in conferenza stampa con Svilar alla viglia del match. Guai a parlare di turnover: la Roma si sta giocando l’accesso a una finale europea, e avrà il dovere di provare a giocarsi tutte le sue carte. Fino all’ultimo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini