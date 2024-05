Calciomercato Roma, voci su un possibile affare Castrovilli a parametro zero

AS ROMA NEWS – Gaetano Castrovilli, centrocampista 27enne della Fiorentina, in scadenza di contratto con i viola a giugno, è finito al centro delle voci sul forte interesse della Roma nei suoi confronti.

Oggi il Corriere Fiorentino ha svelato come il club di Trigoria stia pensando al centrocampista offensivo come rinforzo a costo zero da consegnare a De Rossi. Secondo il quotidiano toscano, anche la Lazio sarebbe sulle tracce di Castrovilli, e sarebbe possibile un derby di mercato tra le due romane.

Si spinge molto più in là l’emittente radiofonica Radio Radio, che parla addirittura di accordo già raggiunto tra l’entourage del calciatore e la Roma, con le firme che però sarebbero subordinate al superamento delle visite mediche del ragazzo.

Castrovilli infatti ha avuto diversi problemi fisici al ginocchio che lo hanno portato a operarsi per due volte, prima ad aprile 2022 e poi dopo il mancato trasferimento al Bournemouth, quando gli inglesi fecero saltare l’affare per via delle visite mediche non superate dal calciatore. Il centrocampista, che non ha intenzione di rinnovare con la Fiorentina, è tornato in campo solo ad aprile di quest’anno dopo un calvario durato parecchi mesi.

Fonti: Il Corriere Fiorentino / Radio Radio

