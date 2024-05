ULTIME DA TRIGORIA – Terapie per Dybala e Llorente, personalizzato per Celik. Domani la conferenza di De Rossi e Svilar ore 18:30

AS ROMA NEWS – Giornata di riposo concessa da mister De Rossi alla vigilia della rifinitura di domani in vista della gara di ritorno contro il Bayer Leverkusen.

Paulo Dybala ha proseguito le terapie stabilite nei giorni scorsi per riprendersi dall’affaticamento all’adduttore in tempo per la partita contro i tedeschi.

Stessa cosa per Diego Llorente. Lavoro personalizzato invece per Celik, anche lui presente a Trigoria per superare qualche acciacco rimediato nelle ultime partite.

Domani allenamento di rifinitura nella tarda mattinata, poi nel primo pomeriggio partenza per la Germania. Alle 18:30 mister De Rossi e Mile Svilar parleranno alla stampa nella conferenza prepartita.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini