ULTIME DA TRIGORIA – Rinviato il rientro di Smalling, Llorente e Sanches: la situazione a quattro giorni da Roma-Monza

AS ROMA NEWS – Nessuna novità di rilievo dall’allenamento odierno, e questa non è una buona notizia per Mourinho a soli quattro giorni dalla partita di domenica contro il Monza.

Nella seduta di questa mattina infatti risultano ancora assenti Chris Smalling, Diego Llorente e Renato Sanches, i tre acciaccati che sembravano essere pronti a tornare in gruppo. E invece il loro rientro slitta ancora: la seduta di domani sarà quella decisiva per capire chi potrà recuperare in tempo per domenica e chi no.

La speranza di mister Mourinho è di riavere almeno Llorente a disposizione per la sfida contro il Monza alla ripresa del campionato. Più complicato a questo punto pensare di rivedere Smalling e Sanches in campo contro i brianzoli.

Da domani Mourinho dovrebbe poter contare anche su alcuni nazionali, tra cui Lukaku, uno dei primi a tornare dagli impegni delle proprie selezioni. L’ultimo a rientrare a Trigoria sarà Paredes, che non ha giocato ieri con l’Argentina e dunque dovrebbe essere in condizione di scendere in campo con il Monza.

Giallorossi.net – A. Fiorini