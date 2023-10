Champions League Femminile, la Roma si qualifica alla fase a gironi: travolto il Vorskla 6 a 1

NOTIZIE AS ROMA – La Roma Femminile stravince e raggiunge la fase a gironi della Women’s Champions League. Allo stadio Tre Fontane la formazione di Alessandro Spugna scendeva in campo per difendere l’importante 3-0 dell’andata contro le ucraine del Vorskla.

L’obiettivo è stato raggiunto con estrema facilità, dato che le giallorosse hanno vinto con il roboante risultato di 6 a 1: ha aperto le danze Viens, poi Kozlova ha firmato il momentaneo pareggio per le ucraine.

Da quel momento in poi la Roma ha cambiato marcia: a segno Latorre, Di Guglielmo (doppietta), Giacinti e autogol di Kotyk. Le giallorosse accedono così alla prossima fase della Champions.