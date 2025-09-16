ULTIME DA TRIGORIA – Ripresa degli allenamenti in vista del derby: Massara e Ranieri assistono alla seduta

0
9

Dopo il ko interno contro il Torino e il giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini, la Roma è tornata ad allenarsi questo pomeriggio a Trigoria per preparare il derby con la Lazio, in programma domenica alle 12:30.

Nella seduta odierna non si è visto Paulo Dybala, fermato dalla lesione muscolare rimediata contro i granata: l’argentino, salvo sorprese, tornerà a disposizione soltanto dopo la sosta di inizio ottobre. Assente anche Leon Bailey, che però dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana, lasciando intravedere uno spiraglio positivo per il prosieguo della stagione.

All’allenamento hanno assistito il direttore sportivo Ricky Massara e il senior advisor Claudio Ranieri, presenti a bordocampo per seguire da vicino la squadra in vista della stracittadina.

Giallorossi.net – T. De Cortis

