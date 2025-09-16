FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 16 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:50 – Riecco Sangarè, ancora out Bailey

Dopo il giorno di riposo concesso dal mister, oggi a Trigoria si torna in campo per preparare il derby. Previsto il rientro in gruppo di Sangarè, mentre Bailey resta ai box: il giamaicano punta al Verona, più difficile vederlo già col Nizza in Europa. (Il Tempo)

Ore 9:30 – Konsel: “Roma è casa mia, derby da vincere”

Miki Konsel, ex portiere giallorosso, a Corriere della Sera: “La Roma mi è rimasta nel cuore, ho visto la gara col Torino e mi è dispiaciuto per la sconfitta. Ma non è successo nulla, siamo solo alla terza giornata. Ora c’è il derby: dobbiamo vincerlo. Gasperini è l’uomo giusto, Svilar tra i più forti in Italia”. (Corriere della Sera)

Ore 8:40 – Sold out i biglietti per l’esordio europeo a Nizza

Sono andati esauriti in pochissime ore i 1762 biglietti a disposizione dei tifosi giallorossi per la gara con il Nizza, esordio in Europa League della formazione giallorossa, che si giocherà all’Allianz Riviera il 24 settembre. I biglietti sono validi per il settore ospiti. (Corriere della Sera)

