Carattere e tattica: adesso Dovbyk è un vero caso

La crisi di Artem Dovbyk non è più soltanto un sospetto: i novanta minuti trascorsi in panchina contro il Torino hanno trasformato il caso in qualcosa di concreto. Una scelta chiara, quella di Gasperini, che non ha concesso spazio al numero 9 nemmeno nel finale di partita, quando la Roma si è gettata all’arrembaggio per inseguire un pareggio disperato.

In campo sono entrati Pisilli e Baldanzi al debutto stagionale, El Shaarawy nonostante le prove opache, l’immancabile Ferguson e persino Celik, che certo non è un attaccante. Tutti dentro, tranne Dovbyk. Alla fine, insieme a lui, sono rimasti in panchina solo difensori e terzini.

Un segnale forte, che Gasperini ha accompagnato con parole altrettanto esplicite. Alla vigilia aveva provato a stimolare l’ucraino: «Mi aspetto tantissimo da tutti. Ho parlato con lui: le sue qualità sono gioco in area, forza e profondità. Devo vederle tutte, e di livello. Sono convinto che farà bene». Dopo la sconfitta, però, il messaggio è diventato una bocciatura: «Non ho mai pensato di utilizzarlo oggi. Adesso abbiamo una settimana di tempo: voglio vederlo molto attivo, dinamico e convinto in allenamento. Poi lo ripresenteremo».

Il punto è che, più che un problema fisico, sembra esserci una questione mentale e caratteriale. Dovbyk è professionale, sì, ma appare poco combattivo, fragile nei duelli e spesso impreciso nei gesti tecnici. La scorsa stagione non aveva segnato neppure in un big match e in 14 partite non aveva mai tirato in porta: numeri che pesano, e che fanno riflettere.

Il derby, a questo punto, lo vedrà ancora ai margini: difficilmente partirà titolare, ma potrebbe avere una chance a gara in corso. Sarà il suo banco di prova, l’occasione per dimostrare di non essere un oggetto misterioso. Gasperini lo aspetta, la Roma ha bisogno dei suoi gol. Il resto dipende solo da lui.

Fonte: Corriere dello Sport