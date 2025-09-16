Carattere e tattica: adesso Dovbyk è un vero caso

La crisi di Artem Dovbyk non è più soltanto un sospetto: i novanta minuti trascorsi in panchina contro il Torino hanno trasformato il caso in qualcosa di concreto. Una scelta chiara, quella di Gasperini, che non ha concesso spazio al numero 9 nemmeno nel finale di partita, quando la Roma si è gettata all’arrembaggio per inseguire un pareggio disperato.
In campo sono entrati Pisilli e Baldanzi al debutto stagionale, El Shaarawy nonostante le prove opache, l’immancabile Ferguson e persino Celik, che certo non è un attaccante. Tutti dentro, tranne Dovbyk. Alla fine, insieme a lui, sono rimasti in panchina solo difensori e terzini.
Un segnale forte, che Gasperini ha accompagnato con parole altrettanto esplicite. Alla vigilia aveva provato a stimolare l’ucraino: «Mi aspetto tantissimo da tutti. Ho parlato con lui: le sue qualità sono gioco in area, forza e profondità. Devo vederle tutte, e di livello. Sono convinto che farà bene». Dopo la sconfitta, però, il messaggio è diventato una bocciatura: «Non ho mai pensato di utilizzarlo oggi. Adesso abbiamo una settimana di tempo: voglio vederlo molto attivo, dinamico e convinto in allenamento. Poi lo ripresenteremo».
Il punto è che, più che un problema fisico, sembra esserci una questione mentale e caratteriale. Dovbyk è professionale, sì, ma appare poco combattivo, fragile nei duelli e spesso impreciso nei gesti tecnici. La scorsa stagione non aveva segnato neppure in un big match e in 14 partite non aveva mai tirato in porta: numeri che pesano, e che fanno riflettere.
Il derby, a questo punto, lo vedrà ancora ai margini: difficilmente partirà titolare, ma potrebbe avere una chance a gara in corso. Sarà il suo banco di prova, l’occasione per dimostrare di non essere un oggetto misterioso. Gasperini lo aspetta, la Roma ha bisogno dei suoi gol. Il resto dipende solo da lui.
Fonte: Corriere dello Sport
in verità ciò che Gasperini ha più volte sottolineato era già emerso nettamente con i precedenti allenatori , si profila l’ ennesimo cattivo investimento che non potrà non condizionare il presente ed il futuro della as Roma
Certo che se stai perdendo e lo lasci in panca per far entrare Baldanzi dubito che possa migliorare.
Forse dico una bestemmia ma perché non provare un 3-5-2 con Soulé arretrato in posizione di trequartista e due punte (Ferguson e Dovbik)? In fondo hanno caratteristiche diverse; uno viene incontro e gioca di sponda, l’altro è più da area e preferisce essere servito in profondità. Tanto peggio di così; due gol in tre partite…
Questo non cambia modulo nemmeno se glielo chiede il Papa
stai dicendo una cosa sensata che in un cero senso riprenderebbe il fil che abbiamo visto un anno fa quando abbiamo cominciato ad usare Shomurodov …la seconda punta crea maggiori difficoltà alla difesa avversaria e maggiori spazzi per l’altra punta..
il punto è che in questo caso viste le caratteristiche dei due che abbiamo Dovbic o lo metti come riferimento centrale o è come non averlo ma li potrebbe essere un terminale che di gol ne fa veramente tanti ..senza voler bestemmiare …alla Pruzzo
Fate i complimenti a Massara. E qui il FpF non centra nulla. C’era solo da saper lavorare. Vendere, liberarsi dei pesi e cercare di acquistare.
Perfetto… Dopo Pinto, Ghisolfi, ora anche Massara è ufficialmente un incompetente. Avevo pronosticato che ci sarebbero voluti 3 mesi, ma siamo in anticipo 😀
Certo è che se ti propongono cifre ridicole, da minus valenza o addirittura un prestito secco o al massimo con diritto e storcono anche la bocca per l’elevato ingaggio, c’è da farne di mercato.
il Milan è riuscito in un impresa titanica, così come Juve se vuoi, ovvero vendere mezzi giocatori a cifre Monster.
la vera domanda è se era il caso di prenderlo un centravanti con le caratteristiche di Dovbik.
comunque leggi l’articolo su Valore e scoprirai quali sono gli imbrogli e le bugie degli americani.
Massara non centra nulla; con i soldi di una panda non ci compri una fuoriserie.
Dovbyk è rimasto in bilico sino all’ultimo e c’era anche da vedere se la destinazione era gradita.
Se Gasperini all’apertura di mercato avesse detto a Massara levamelo dai… e vendilo ad oggi Dovbyk probabilmente non era alla Roma.
Gasperini ha atteso qualche risposta dal giocatore visto anche il costo del suo cartellino ma a quanto pare Dovbyk è rimasto in letargo.
Un allenatore non può fare miracoli se un giocatore non vuole scrollarsi di dosso la figura che si è costruito alla Roma.
ma scusate .un estate intera a dire che è una pippa e che dobbiamo scambiarlo o venderlo.cosa pretendete adesso? al suo posto adesso io l impegno lo metto solo per andare via.roma ambiente distruttivo.daje che dopo questo arrivo
va mbape
bisognerebbe chiederlo ai friedkin
Descrizione priva di senso e comunque l’ allenatore ha sbagliato a non inserirlo domenica scorsa nemmeno per cercare di recuperare la partita col Torino negli ultimi 20 minuti mentre eri sotto 1-0.
Se l’ obiettivo è quello di spronarlo e fargli riacquistare fiducia anche in ottica mercato allora il giocatore bisogna farlo giocare senza sé o senza ma proprio per riacquistare fiducia in sé stesso soprattutto se il problema è mentale e comunque non è per niente ma questo giocatore ha fatto la bellezza di 17 gol complessivi salvando la stagione della Roma l’ anno scorso con molti dei gol decisivi che forse qualcuno omette questo dettaglio alla fine.
Ora per carità non sarà il centravanti dei sogni e su questo si è tutti d’accordo ma neanche è così scarso come si vuole fare sembrare da meritarsi questo trattamento e obiettivamente bisogna puntarci sul giocatore anziché il contrario.
Per me il problema Dovbyk esiste da quando è arrivato. Come carattere e come carenze tecniche/tattiche.
Ora se ne stanno accorgendo tutti. Ma avrei preferito sbagliarmi.
Tuttavia, il problema delle punte della Roma nasce a centrocampo.
SE VUOI FARE QUESTO GIOCO.
Se fai quello di Ranieri, o di Mourinho, allora anche queste punte vanno bene.
Il gioco di Gasperini è entusiasmante, ma se non ha i giocatori per farlo, è uno Juric.
Mancano incursori veloci, di piede e di pensiero.
Sta mancando l’esterno a sinistra e quello di destra è acerbo.
Manca chi tira da fuori area.
Che Angelino non fosse il prototipo di esterno prediletto da Gasperini era più che prevedibile, e non a caso la Roma aveva accettato con entusiasmo la proposta araba, peraltro benedetta pure dal giocatore.
Purtroppo Theo ci ha ripensato e ci ha tolto dalle tasche una ventina abbondante di milioni che sarebbero stati ossigeno puro per trovare uno più congeniale agli schemi del Gasp e ti avanzava pure qualcosa da spendere altrove.
Wesley bisogna aspettarlo, non si ferma mai, ma deve disciplinarsi e migliorare anche da un punto di vista tecnico e qualitativo.
Il tiro da fuori è purtroppo una lacuna presente da anni, dopo Pjanic e Nainggolan non c’è stato nessuno in grado di utilizzare un’arma che in certe partite può salvarti la vita.
Dovbyk credo sia entrato nello stesso loop di cui è preda Gimenez al Milan, giocatori evidentemente fragili da un punto di vista caratteriale, e questo è un guaio.
Persino oltre i limiti tecnici.
Sarei complessivamente d’accordo con entrambi (anche se aggiungerei che Dovbyk è un problema in generale, dentro al campionato di serie A).
Ora sembrano, quelli evidenziati, problemi insolubili. Mentre, per contro, non è realistico pensare che saranno, anche solo in parte, risolvibili a gennaio (a parte che potrebbe essere troppo tardi, pur facendo gli scongiuri).
In pratica, Gasperini dovrà inventare qualcosa di inedito per i suoi “canoni” consolidati, con tutti i rischi degli adattamenti fuori ruolo (che alla Roma, in particolare, costituiscono spesso dei drammi piscologici, diciamo…).
Ed a tutto questo occorre aggiungere l’incertezza sul fatto che la squadra non “rigetti” le doppie sedute.
Però si può ricorrere al metodo di Liedholm e mettere centrocampisti e mezze punte a fare allenamenti specifici sul tiro da fuori area. E sperare, ragionevolmente, che si sviluppi una superiorità di corsa sulla “media” delle avversarie…
Altro non mi viene in mente…
sapendo che il mercato sarebbe stato difficile per 2 anni, ci serviva un integralista come Gasp? o magari era meglio un allenatore abituato a fare le nozze coi fichi secchi? il rischio di dover svendere alcuni giocatori è dietro l’angolo se va avanti così
Dovbyk è lento impacciatp e gli manca la grinta.Un mistero…
Rimpiango Pinto
il problema di Dovbyk è che è apatico, non ha voglia, questo è evidente da anno scorso, Ranieri per la disperazione ha dovuto sostituirlo con Shomurodov che è nettamente inferiore ma almeno dava tutto. Gasperini lo ha ribadito, non lo vede motivato e carico, puoi lavorare sui limiti tattico e tecnici ma se sei spento e non hai carattere è finita. Dovbyk è un corpo estraneo alla squadra se ne sono accorti pure i sassi e pure gli agenti di mercato, non lo ha voluto nessuno, solo il Milan come punta di scorta perché Allegri non sopporta Gimenez. Aprite gli occhi.
il reparto cardine per Gasp, l’attacco, non è stato rinforzato o quasi
Al momento ho piu attacanti io sul fanta che Gaso disponibili. Di 7 attaccanti il Gasp vede Ferguson, Soule, Dybala e forse bailey. balda, elsha e dovbyk il nulla. Al momento abbiamo valido soule e ferguson (sempre che resti integro)
La colpa qui è della societa che assume Gasp sapendo il gioco e giocatori che vuole e fa e li dai una squadra da 4-4-2 in stile Ranieri
In attacco hai preso ferguson solo perche infortunato da un anno e passa e bailey in stile dybala a livello di tenuta fisica e basta…cioe il reparto cardinedi Gasp sapendo che 2/3 in rosa non poteva vederli
Va bene stringere la cintura ma andavi in sud america a prendere 2 elementi di attacco a poco. Ora se un domani non gioca ferguson stiamo senza prima punta e se non gioca soule senza attacco in pratica. Se stiamo qui è perche ci raccontano che certi investimenti per un attaccante non valevano il gioco ma prendere el anaouy si!? Non ha creato nulla ma nulla, timido, sterile e timoroso
Abbiamo speso malissimo e Gasp non ha attacanti integri a sufficienza e giocatori con le caratteristiche che dice lui
C’è solo la Roma
La Roma è stata amministrata dai procuratori dei calciatori. Ha raccolto tanti di quei bidoni tanto da sfiorare la serie b lo.sbordo anno. Ranieri ha salvato la barca ma la qualità resta quella di una squadra con evidenti limiti qualitativi e giocatori strapagati ma dal valore medio-basso. Infatti il monte ingaggi è salito rispetto allo scorso anno. Poi si dipende ancora da Dybala, un giocatore per carità fortissimo, ma talmente fragile che non puoi farci affidamento se non per periodi limitati sia stagionali che in partita. Gasperini potrebbe trasformare qualche giovane in plusvalenza “salva bilancio” per iniziare un percorso di meritocrazia e di maggiore tranquillità economica ma non ha giocatori adeguati. I limiti di bilancio per il ffp è come un piombo che ci impedisce di operare con maggiore libertà. L’assenza cronica della Champions ha trasformato la Roma in una squadra di terza fascia non appetibile ai sponsor importanti e a giocatori di livello. insomma, la Roma di Gasperini si rea intravvista ma la sua mano non è sufficiente.
Roma esalta Roma distrugge.
Ora tocca a Dovbyk subire questo.Ma negli anni è toccato a molti.
Le ” orecchie” di Delvecchio come sono nate ?
Tommasi ?Antonioli ? Florenzi ?
Ma nell’attuale :
Calafiori e la sua ” paura di sbagliare “?
Hermoso lo scorso anno , fuggito alla prima occasione.
Pellegrini che sembra aver dimenticato come si gioca al calcio
Ora tocca a Dovbyk ! Carattere tranquillo che vive tragedie che esulano dal calcio.
Artem come puoi fuggi da Roma
30,5 cartellino + 5 bonus ( che non si conteggiano ai fini ammortamento ) + percentuale sulla rivendita
Difficile ma non impossibile non fare una minusvalenza
A Bergamo ha litigato con un calciatore straordinario come Papu Gomez e ľ anno scorso con Lookman ” il peggior rigorista che abbia mai visto”..Uno che da solo valeva metà Atalanta e spaccava le partite.
All’ Inter aveva tutto lo spogliatoio contro e Moratti chiamò Ranieri dopo sole tre giornate.
Ľ ucraino a mio avviso è un gran centravanti che ľ anno scorso ha fatto goal pesantissimi. Gasperini doveva ripartire da lui ed invece lo sto distruggendo.
Ho paura che il vero caso a Trigoria sia proprio Gasperini . Alla Roma serviva un mago come Spalletti o un grande normalizzatore come Allegri
Andava ceduto anche in prestito gratuito per il suo bene e quello della squadra… Se neanche sullo 0-1 col Torino non è stato fatto entrare…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.