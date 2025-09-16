Onorato: “Il derby alle 12:30 è una sconfitta dello Stato. Lo stadio a Pietralata? Per 30 alberi e 3 pipistrelli si chiede di fermarlo”

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna del Corriere dello Sport affrontando vari temi. Tra questi il derby di domenica alle 12:30 e lo stadio giallorosso a Pietralata. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Torniamo alle questioni romane. Domenica c’è il derby.

«Certo, visti i risultati di domenica potevamo arrivarci meglio… Io il derby lo vivo in Campidoglio da 4 anni. Il sindaco Roberto Gualtieri è romanista, io laziale. Ma allo stadio andremo insieme. Chissà se capiteremo vicini!».

Si gioca alle 12:30 dopo i fatti violenti dell’ultima stracittadina. Hanno vinto i facinorosi?

«Sono disgustato e da un governo di destra che prometteva un pugno di ferro per fermare i violenti mi aspettavo sinceramente di più. Purtroppo però nella politica italiana i fatti non corrispondono alle promesse. Ci sono ancora troppe sacche di connivenza con gruppi ultras. Che il derby sia alle 12.30 è una sconfitta dello Stato. Esprimo la mia solidarietà, oltre che la stima, al prefetto Giannini e al questore Massucci, che fanno un lavoro straordinario. Ma come si dice: ognuno recita messa con quello che ha. Gli strumenti sono scarsi, il personale poco e le leggi garantiscono talvolta l’impunità».

La Roma sogna uno stadio da 5.000 giorni, la Lazio si è mossa per il Flaminio. A che punto siamo?

«Purtroppo nella nostra città non tutti guardano al futuro. Per 30 alberi e 3 pipistrelli si prova a dire ad esempio che un investimento da oltre 1 miliardo, quello dello stadio della Roma, vada fermato. Il Sindaco sta seguendo in prima persona l’iter dello stadio della Roma ed è una garanzia per tutti. Sono sicuro che a breve ci saranno ulteriori novità.

Per la Lazio stiamo aspettando l’integrazione che riguarda il piano economico asseverato, poi potrà partire la conferenza dei servizi che si esprimerà in termini di impatto ambientale, urbanistico, sostenibilità e tutela monumentale. Di sicuro noi il Flaminio non vogliamo lasciarlo in quelle condizioni».

LEGGI ANCHE – Mancini: “La rosa della Roma non è da Champions”

Fonte: Corriere dello Sport